Schwere Knieverletzung beim Skifahren – für die Waidhofnerin Alexandra Pany, zuletzt noch Topscorerin bei der Sportunion Hotvolleys Ybbs in der 2.Bundesliga Nord, ist die Saison gelaufen!

Wie hat es sich zugetragen? „Ich war am Kitzsteinhorn und beim Stehenbleiben ist es ziemlich unspektakulär passiert. Der Schnee dort war so grob, ich bin weggeruscht wie auf einem Rolllager.“ Und wie sieht die konkrete Diagnose aus? „Es ist die selbe Verletzung wie vor fünf Jahren, Kreuzband und Meniskus. Ob noch mehr kapputt ist, wird der Arzt dann beim Aufschneiden sehen. OP-Termin ist am 28. Dezember.“

Wie sieht nun also der frühzeitige Saison-Rückblick von Alexandra Pany aus? „Ich hatte heuer eine echt gute Saison, hab schon im Sommer mehr trainiert und mehr gebeacht – der vierte Platz bei den Österreichischen Amateur-Meisterschaften in Graz war das große Highlight. Mit dem entsprechenden Elan ging es dann in die Halle.“ Dort habe sie der Trainer forciert, sie auf die wichtige Position als Außenangreiferin gestellt. „Dann ist alles perfekt gelaufen. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich einmal Liga-Topscorerin sein würde.“

Nächste Saison will Pany wieder angreifen

Trotz des massiven Rückschlages hat Alexandra Pany schon wieder klar definiert, wie ihre Volleyball-Karriere weitergehen soll. „Nach der Operation kommt sowieso die Reha. Bis zum Sommer will ich wieder topfit sein. Wenn alles glatt läuft, die Beach-Saison als nette Vorbereitung mitnehmen und dann ist es eh klar. Stärker zurückkommen und noch besser sein, als vor der Verletzung!“