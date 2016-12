2.Landesliga A

WAIDHOFEN I - SG URLTAL II 6:1. Die erste Mannschaft kämpfte erfolgreich gegen die Spielgemeinschaft Urltal und hält sich damit an der Tabellenspitze. Die Mannschaft bestehend aus Mathias Neuwirth, Kai Yi Chen und Gerold Kornell zeigte mit sechs Siegen und einer Niederlage ihre Stärke. In der nächsten Runde in Bruck/Leitha wird um den Herbstmeistertitel gespielt.

Oberliga D

WAIDHOFEN II - LANGENLOIS I 2:6. Da Kornell in der ersten Mannschaft aushalf, musste die zweite Mannschaft mit Roland Rubick und Jan Pomalis geschwächt auftreten. Die Gegner aus Langenlois behaupteten sich mit sechs Siegen gegen die Waidhofner. Diese konnten wiederum nur zweimal Punkten.

Unterliga Nord

RAPPOTTENSTEIN I - WAIDHOFEN III 6:4. Auch die dritte Mannschaft musste wegen eines Ausfalls mit nur zwei Spielern gegen Rappottenstein antreten. Thomas Prager und Gerhard Schmid kämpften zwar mit vier Siegen äußerst stark für Waidhofen, doch der Gastgeber brachte die bessere Leistung und siegte sechs Mal.

1. Klasse Nord

WAIDHOFEN IV - RAPPOTTENSTEIN II 6:3. Die vierte Mannschaft, bestehend aus Harald Reifschneider, Rudolf Schneider und Gerhard Streicher, siegte souverän gegen Rappottenstein. Gute Leistungen im Einzelspiel und ein starkes Doppel von Reifschneider und Streicher verhalfen den Waidhofnern zu einem eindeutigen Sieg.

HORN III - WAIDHOFEN V 7:0. Eine bittere Niederlage musste die fünfte Mannschaft gegen Horn hinnehmen. Es gab zwar genug Chancen, doch an der Umsetzung hakte es. So siegte Horn bei jedem Match und beendete die Begegnung eindeutig mit sieben Siegen und ohne Niederlage.

2. Klasse Nord

HORN V - WAIDHOFEN VI 5:5. Die sechste Mannschaft erspielte in einer ausgeglichenen Partie ein Unentschieden gegen die Horner. Raphael Mödlagl und Maximilian Dobesberger spielten stark im Einzel und siegten insgesamt fünf Mal. Für Mario Lauter lief es diesmal nicht nach Plan und auch das Doppel ging an die Gegner aus Horn.