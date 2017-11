Der Schremser Rudi Kammerer ist in der hiesigen Motorsport-Szene eine fixe Größe. Mit seinem EC Granitbeißer zählt er in Österreich zu den größten Enduro-Veranstaltern in Österreich. Nun nimmt er auch die Motocrosser ins Visier. Nachdem sich das bisherige Organisationsteam aus dem Mostviertel von der Strecke in Loibes bei Groß Siegharts zurückzog, stand Kammerer parat und pachtete das Gelände. Vorerst auf unbestimmte Zeit, aber „sicher langfristig“, wie er selbst sagt.

„Wir haben einiges vor und bereits mit dem Umbau begonnen“, blickt Kammerer optimistisch nach vorne. Vor allem die Nachwuchsförderung ist ihm ein Anliegen, daher wird in Loibes auch eine eigene Kinderstrecke gebaut. Kids ab fünf Jahren können dann ihre 50ccm Maschinen über die Strecke pilotieren. Generell schwärmt Kammerer von seinem neuen Areal.

„Die Strecke ist auch für die Staatsmeisterschaft genehmigt. Es ist sicher ein Ziel, dass wir so einen Lauf bekommen.“ Bewerbe zum NÖ- und OÖ-Cup wurden bereits fixiert. Kammerer möchte der Motocross-Szene im Waldviertel neues Leben einhauchen: „Nachdem es in Schwarzenau und Diemschlag keine Läufe mehr gibt, wollen wir diese Lücke schließen.“ Die Zusammenarbeit mit den anderen Vereinen liegt ihm am Herzen. „Eine Strecke lebt ja nicht nur von den Rennen, sondern auch von den Trainings.“