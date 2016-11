Eine Woche nach dem Kantersieg des UHC Waidhofen gegen das Schlusslicht reichte es im Rückspiel nur zum Remis.

Die Waldviertler starteten miserabel in die Partie gegen die junge, bis dato sieglose Tullner Mannschaft. Den ersten Gegentreffer kassierten die Auswärtigen zwar erst nach sechs Minuten, aber im Angriff konnten sie die herausgespielten Chancen nicht verwerten. Pausenstand: 15:14 für Tulln.

Auch den Einstieg in die zweite Hälfte verschliefen die Waidhofner: In drei Minuten schossen die Hausherren einen Vier-Tore-Vorsprung heraus. Danach zeigten die UHC-Mannen wieder mehr Kampfgeist, im spieltechnischen Bereich lief es aber weiterhin nicht nach Wunsch. In der Schlussphase kam es dann zum spannenden Schlagabtausch: Eine grobe Unsportlichkeit des Tullners Maximilian Brönimann bescherte fünf Sekunden vor Schluss die Möglichkeit, einen Punkt zu retten. Waidhofens Spielmacher Michael Pallnstorfer zeigte einmal mehr Nerven aus Stahl und verwandelte den Siebenmeter souverän zum 32:32.

„Jetzt gilt es, das Spiel zu vergessen und mit Zuversicht nach vorne zu blicken“, fordert UHC-Sprecher Nikolaus Becker. Immerhin brachte der Punktgewinn in Tulln den Vormarsch auf Rang zwei – diesen gilt es nun, im folgenden Heimspiel am Sonntag (18 Uhr, Sporthalle Horn) gegen Hollabrunn zu verteidigen. Becker: „Hoffentlich können wir unsere tolle Heimserie (Anm.: drei Siege in drei Spielen) fortsetzen. Nach der Niederlage im Hinspiel wäre für die erfolgreiche Revanche ein starker Rückhalt von der Tribüne essenziell. Die ganze Mannschaft hofft auf zahlreiche Unterstützung von unseren Fans!“