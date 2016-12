Weihnachten im Haus Jedlicka. Doch bevor das Christkind kommt, kommt der Storch. „In den nächsten Tagen erwarten wir ein kleines Baby“, hört man beim Eggendorf-Verteidiger die Vaterfreude durch den Telefonhörer durch. Eine eigene Familie in einem eigenem Heim – Jedlicka hat nämlich begonnen, ein Haus zu bauen. Eine prägende Zeit im Leben für den jungen Mann…

Aber nicht nur im positiven Sinn: Denn Christoph Jedlicka muss einen sprichwörtlichen Genickschlag verkraften. Insgesamt 13.000 Euro musste er aus seiner eigenen Tasche bezahlen – die Konsequenzen für ein Foul an Traiskirchen-Spieler Marvin Trost.

„Ich war mir sicher, den Ball zu bekommen. Ich bin kein unfairer Spieler.“

Christoph Jedlicka über das verhängnisvolle Foul

Was war passiert? 8. Mai 2015. Im Spitzenspiel der 2. Landesliga Ost setzt der spätere Meister Traiskirchen gegen Mitanwärter Eggendorf ein klares Ausrufezeichen, hatten die Partie mit dem 5:0 in der 66. Minute schon früh entschieden.

Kurz vor dem Ende dann das: Traiskirchens Marvin Trost legt sich in der gegnerischen Hälfte den Ball zu weit vor, Eggendorfs Christoph Jedlicka kommt einen Schritt zu spät – und trifft den Mann. Jedlicka wird vom Platz gestellt. Rot. Zwei Spiele Sperre. Die Sache vom Tisch. Die Sache vom Tisch? Nicht für Trost…

Im August 2015 sah sich Jedlicka plötzlich mit einer Anzeige wegen Körperverletzung konfrontiert, Trost hat sich bei dem Foul die Hand gebrochen. „Ich war mir sicher, den Ball zu bekommen. Ich bin kein unfairer Spieler“, hält Jedlicka fst.

Er bezahlte die Diversion – 790 Euro. „Im Nachhinein eine Weltklasse-Entscheidung, sonst wäre ich jetzt vorbestraft“, atmet Jedlicka zumindest ein wenig auf. Strafrechtlich war der Fall damit bei den Akten, zivilrechtlich wollte es Trost aber noch einmal wissen.

Vor dem Mödlinger Gericht ging diese Aktion in die Verlängerung. Ein ehemaliger Schiedsrichter erstellte ein Gutachten, das an Jedlicka kein gutes Haar ließ. „Die Frustration sei besonders hoch gewesen, weil es um den Titel ging und ich angeblich an allen fünf Gegentoren beteiligt gewesen sein soll. Dabei bin ich bei drei davon nicht einmal im Bild zu sehen…“, schüttelt Jedlicka verärgert den Kopf.

Das Urteil aber steht – und dadurch, dass das Gericht Jedlicka einen Vorsatz attestiert, steigt seine Versicherung aus. Jedlicka muss zusätzlich zu den bereits bezahlten 790 Euro jetzt auch 3.000 Euro Schmerzensgeld und jeweils 4.500 Euro Verfahrenskosten und Spitalrechnungen begleichen. Jedlicka bezahlt – und zwar mit Geld, das er und seine Frau als Reserve für die Pension zurückgelegt hatten und für den Hausbau geplant hätten. „Mein Garten ist eine Baustelle, die Terrasse ist nicht fertig…“. Weihnachten im Haus Jedlicka…