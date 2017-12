Wenn sich Stefan Kozak nicht gerade für den SC Lanzenkirchen die Fußballschuhe schnürt, dann sitzt er meistens im Auto. Denn die große Leidenschaft des Wiener Neustädters gehört dem Autocrash und dabei ist „Kozi“ höchst erfolgreich, holte sich 2017 seinen insgesamt dritten Staatsmeisterschaftstitel in der Seriennahen-Klasse – im Gegensatz zum Crash special ist hier nur abdrängen erlaubt.

Dabei startete die Saison nicht optimal. „Das erste Rennen ist gleich mit dem Fußball kollidiert. Ich musste den letzen Lauf auslassen und bin dann direkt auf‘s Match gefahren“, lacht Kozak. Gegen Mitte der Rennsaison setzte sich Kozak aber von der Konkurrenz ab und eroberte nach 2007 und 2016 seinen dritten Titel in souveräner Art und Weise. Ein kleiner Wermutstropfen: Sein RT Puchberg verpasste den Gesamtsieg in der Clubwertung als Zweiter knapp. „Da hatten wir unter der Saison zu viele technische Gebrechen an anderen Autos“, erklärt Kozak. In der Einsteigerklasse „Unverbaut“ holte sich der RT Sollenau durch Markus Magerle und Marion Lebisch die Plätze eins und zwei.

Für das nächste Jahr baut sich Kozak ein neues Auto auf, um den dritten ÖM-Titel in Folge zu feiern. „Es wird aber brutal schwer, es kommen viele junge Fahrer nach.“