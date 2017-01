Das Jahr 2016 war für Badminton-Ass Luka Wraber das Intensivste seiner Karriere. Für das große Ziel, Olympia in Rio de Janeiro, reiste der Wiener Neustädter um den gesamten Erdball. Die Spiele verpasste der 26-Jährige, dennoch spricht er von einer zufriedenstellenden Saison: „Ich habe von Februar bis Mitte April so gut gespielt wie nie zuvor und habe jede Woche ein großes Kaliber geschlagen“, resümiert Wraber.

Die Knackpunkte waren für Österreichs aktuelle Nummer eins die letzten Wochen der Olympiaqualifikation. „Durch den verrückten Spielplan hat der Körper nicht mehr mitgespielt. Ich habe Probleme mit beiden Fersen und konnte nur noch mit Schmerztabletten spielen, etwas was ich früher nie gemacht habe“, erzählt Wraber.

Nach der Qualifikation schraubte der Weltranglisten-79. einen Gang zurück. Er habe einen Monat gar nicht trainiert und verbrachte diesen praktisch nur im Stehen. Die Fersenverletzung habe Wraber mittlerweile unter Kontrolle: „Nach mehreren intensiven Einheiten spüre ich es noch, im Match behindert es mich nicht mehr“, sagt Wraber. „Früher war meine Fitness sehr hoch. Während der intensiven Wettkampfphasen ist es bergab gegangen. Mittlerweile, würde ich sagen, die Fitness ist durchschnittlich“.

Gegen Jahresende nahm der Wiener Neustädter auch Veränderungen an seinem Spiel vor. Wraber arbeitete intensiv an einer ökonomischen, körperschonenderen Lauftechnik und seinen Angriffsschlägen: Viele Sachen seien schon erfreulich automatisiert, aber Verbesserungspotenzial gäbe es immer. In der zweiten Jahreshälfte war das Achtelfinale bei den Scottish Open das beste Ergebnis.

Das große Highlight in der abgelaufenen Saison war für Wraber sein zweiter Staatsmeistertitel. „Die Jahre davor bin ich zweimal richtig knapp gescheitert, deshalb hat mir der Titel sehr viel bedeutet“, erläutert Wraber, der 2016 viel dazu gelernt hat: „Ich habe viele Wettkämpfe in vielen Ländern bestritten. Und Erfahrungen gesammelt, die ich jetzt bei jedem Turnier abrufen kann“.

In der nächsten Ausgabe blickt die NÖN mit Luka Wraber auf die Saison 2017.