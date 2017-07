Seit gestern, Montag, geht es am Wiener Neustädter Ducksfield heiß her. Die besten U15-Mannschaften Europas kämpfen bis einschließlich Sonntag um den Titel.Im ersten Spiel der Österreich-Gruppe feierte Tschechien über Polen einen klaren Sieg.

Team Austria akklimatisierte sich am Wochenende schon einmal, hielt am Samstag und Sonntag am EM-Ort Trainingseinheiten ab.

Die Truppe von Teamchef David Körber peilt den Halbfinaleinzug an. Dafür muss man in der Fünfergruppe unter die ersten Zwei kommen.

Am Montag fand nach Redaktionsschluss noch der große offizielle Eröffnungsakt statt. Im Anschluss startete Österreich gegen Topfavorit Niederlande ins Turniergeschehen.