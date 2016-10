Die U14 der Diving Ducks verteidigte am Ducksfield ihren Staatsmeistertitel und das in einer beeindruckenden Art und Weise. „Hätten wir es darauf angelegt, hätten wir wahrscheinlich keinen Gegenpunkt bekommen“, ist Obmann Raimund Amon stolz. Für die U14-Enten nach 2014 und 2015 der dritte Titel in Serie. Für sie war es das letzte Spiel am kleineren Feld. „Wir entlassen sie nun aufs Großfeld“, erklärt Amon.

Doch der U14-Titel sollte nicht die einzige Erfolgsstory bleiben. Die U13 sicherte bei der ÖM ebenfalls Gold. Die kleinsten Ducks (U10) holten Bronze. „Wir sind da sicher die erfolgreichste Mannschaft Österreichs. Die Zukunft gehört uns“, so Amon optimistisch.