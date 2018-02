Nun machte der Ö-Baseballverband also Nägel mit Köpfen, vergibt die EM-Play-off-Serie gegen Litauen an die Wiener Neustädter Diving Ducks.

„Damit wollen wir auch die Bestrebungen der Ducks in Sachen Infrastruktur unterstützen. Es ist eine schöne Anlage und es gibt hier die passenden Trainingsmöglichkeiten“, erklärt Robert Buchelt, Vizepräsident des Ö-Verbands und Manager des Herrennationalteams. Für das Großevent erneuern die Ducks ihr Flutlicht, das war bis zuletzt einem Ereignis dieser Größe nicht gewachsen. Das fix fertige Ansuchen durchläuft derzeit gerade die Gremien der Stadt.

Das neue Flutlicht soll Wiener Neustadt dann am 29., 30. Juni und 1. Juli in internationalem Licht erstrahlen lassen. Die Play-off-Serie wird weltweit gestreamt. Vor Ort rechnen die Ducks mit 1.000 bis 1.500 Zusehern täglich. Das dritte internationale Turnier – nach der COED-Slowpitch-EM 2016 und der U15-Europameisterschaft 2017 – am Ducksfield soll somit neue Dimensionen erreichen. Die Freude bei den Ducks ist dementsprechend groß, wie Obmann Michael Scheicher verrät: „Wir können das Know How der letzten Jahre einbringen und wollen wieder ein tolles Ereignis organisieren.“

"Es geht um den Aufstieg in Europas Königsklasse"

Bei Teammanager Buchelt steigt jetzt schon der Kribbel-Faktor: „Umso mehr, da es um die besten der Welt geht. Und um das geht es schließlich, um den Aufstieg in Europas Königsklasse und die Chance auf die Olympia-Quali.“ Bei der EM-Play-off-Serie geht es um einen Platz bei der A-Pool-EM 2019 (Top-Zwölf Europas) in Deutschland, dort werden dann fünf Tickets für das Olympia-Quali-Turnier vergeben (Europa wird mit ein oder zwei Startern in Tokio 2020 vertreten sein).

Auch wenn der Olympiatraum für Team Austria ein Wunschtraum bleiben wird, der Aufstieg in den A-Pool wäre dennoch historisch. Seit Mitte der 1990er-Jahre kämpfen die Österreicher um den Aufstieg, zogen zumeist erst im Entscheidungsspiel den Kürzeren. Als Österreich 2007 am grünen Tisch in den A-Pool aufrückte, endete das in einer Bruchlandung.

Im Falle eines Aufstiegs wäre das 2019 anders, sind die Beteiligten überzeugt. Buchelt streicht die Nachwuchsarbeit der letzten Jahre hervor: „Man kann die jetzige Generation gar nicht mit der vor vier oder fünf Jahren vergleichen.“ In der Weltrangliste liegt Team Austria bereits vor vier A-Pool-Nationen. Doch für ein direktes Kräftemessen liegt eben noch Stolperstein Litauen im Weg. Und die Balten sind keineswegs zu unterschätzen, haben einige der stärksten Werfer Europas in ihren Reihen. „Wir sind aber sicher kompakter“, setzt Buchelt auf Österreichs Kaderbreite.