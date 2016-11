Im Vorjahr warfen die Blue Devils mit Dornbirn einen Zweitligisten raus. Eine dieser berühmten Cupsensationen. Eine Sensation zu schaffen ist aber bekanntlich leichter, als eine zu wiederholen. Die Devils wollten in der ersten Cuprunde gegen Zweitligist Wörtherseepiraten zeigen, dass der Erfolg aus dem Vorjahr keine Eintagsfliege war.

Coach Thomas Kunc war vor dem Match optimistisch: „Ich sehe die Chancen 50 zu 50. Es wird darum gehen unser Spiel durchzuziehen“. Und das machten seine Teufel zunächst auch. Die Kärntner mit den Gedanken noch in der Kabine und Wiener Neustadt mit der schnellen 9:2-Führung. Bis zur ersten Viertelpause fingen sich die Gäste, die Devils retteten ein 19:18. Im zweiten Abschnitt erwischten die Hausherren erneut den besseren Start und zogen auf +7 davon, diesmal hielt der Vorsprung. Zur Pause stand es 34:26.

In Halbzeit zwei agierten die Devils in der Defense weiter bombensicher und vorne machte man die nötigen Punkte. Vor allem David Kern zeigte sich „on fire“. Der Devils-Center steuerte 23 Punkte und 16 Rebounds bei. Mit 48:34 ging es in den Schlussabschnitt. Coach Kunc rotierte durch, gab allen Spielern Einsatzzeit, doch Klagenfurt fand dennoch keinen Zugriff mehr. Die Devils jubeln über einen 68:43-Erfolg, schaffen die nächste Sensation und stehen erneut im Cup-Achtelfinale.

„Am Anfang waren wir noch etwas nervös, konnten aber einen guten Start verbuchen. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, wir haben unser Spiel gut umgesetzt und konnten dem Spiel von Anfang an unseren Stempel aufdrücken. Jetzt freuen wir uns schon auf die 2. Runde“, grinst Kunc. Und in Runde zwei wartet ein Leckerbissen auf die Devils. Aufgrund der Cupreform wird es gegen den Tabellenführer der ABL gehen (ABL-Tabellenstand nach der 18. Runde ausschlaggbend).