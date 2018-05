Die perfekte Devils-Serie ist vorbei, dennoch stehen die blauen Teufel im Endspiel um den Landesliga-Titel. Die Kunc-Truppe nahm sich am Tag der Arbeit nämlich frei, kam in Spiel zwei der Halbfinalserie gegen Deutsch Wagram nicht an das Toplevel heran und mussten so den Alligators den Vortritt lassen. Es war die erste Liganiederlage für die Wiener Neustädter nach 17 Erfolgen hintereinander. „Vielleicht vor den Finals gar nicht schlecht. Damit wir sehen, dass wir nicht unsterblich sind“, kann Coach Thomas Kunc die Niederlage verkraften, weil seine Devils am Samstag nachbesserten...

... Nach einem nervösen Beginn agierten die Teufel vor allem in der Defense bärenstark. Nach der Pause glückten den Deutsch Wagramern nur noch 27 Zähler – so kann man ein Basketball-Spiel nur schwer gewinnen. Wiener Neustadt siegte mit 80:56. Im Finale warten nun die Klosterneuburg Sixers.

Im Vorjahr mussten sich die Devils den Klosterneuburgern im Finale beugen. „Jetzt müssen wir das machen, was wir seit einem Jahr predigen – Defense, Offense und Einsatz müssen passen – dann stehen die Chancen 50:50“, sieht sich Kunc nicht als Favorit, obwohl die bisherige Saisonbilanz gegen die Sixers 4:0 lautet.