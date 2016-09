Nach dem Titel 2015 dominierten die Blue Devils Wiener Neustadt auch in der Vorsaison die Landesliga über weite Strecken. Im Semifinale folgte dann die Ernüchterung: Aus gegen den späteren Champion Möllerdsorf/Traiskirchen.

Im Sommer folgte der Umbruch. Eric Schranz zog es in die Bundesliga zu den Klosterneuburg Dukes. Aljoscha Piech versucht sein Glück zukünftig bei Zweitligaclub Mistelbach. Auch Oliver Ungerböck (private Gründe), Philipp Zachar (Studium) und Diedo Ladstätter (berufliche Gründe) werden in dieser Saison nicht für die Blue Devils auflaufen. „Eins zu eins sind diese Spieler natürlich nicht zu ersetzen“, weiß Coach Thomas Kunc, dass für die Devils ein schwieriges Jahr ins Haus steht.

Mit Attila Völgyes, David Kopper und Philipp Papst stoßen drei Spieler zur Kampfmannschaft, die zuletzt bei den Legends tätig waren. Mit Paul Brückner und Noah Rydel werden zudem zwei junge Talente hochgezogen. Unter dem Korb habe man weiterhin hohe Qualität, einzig auf der Position des Spielmachers müssten die neuen Spieler noch an die Aufgaben heranwachsen. „Ungerböck hat unser Spiel hervorragend gestaltet. Für die Rolle sind nun die Brückner-Brüder Moritz und Paul und mein jüngerer Bruder Sebatian vorgesehen“, verrät Coach K.

Aufgrund der Ligareform werden heuer alle Teams in die Play-offs (Viertelfinale) einziehen. Was ist dort für die Devils möglich? „Gute Frage. Wir haben die Ziele noch nicht genau definiert. In die Play-offs sollten wir einmal einziehen“, scherzt Kunc. „Wir hoffen, dass die Routinierten Leadership reinbringen. Im Grunddurchgang wird es darum gehen, sich als Mannschaft zu finden. In den Play-offs ist alles möglich, prinzipiell wollen wir um den Titel mitspielen.“, sieht Kunc die NÖ-Liga ausgeglichen, wie nie.