Die Klosterneuburg Sixers und die Wiener Neustädter Blue Devils treiben es mit der Spannung in den Landesliga-Finals auf den Höhepunkt. Das dritte Spiel muss die Entscheidung um die Meisterkrone bringen.

Nach einem relativ souveränen Auftritt in Spiel eins am Donnerstag, blieben die Wiener Neustädter in der zweiten Begegnung vieles schuldig. „Wir sind in der Offense nie in den Flow gekommen“, knirscht Blue Devils-Trainer Thomas Kunc. Magere 57 Zähler standen am Ende auf der Habenseite, da half es auch nicht, dass die Defense ihren Job gut erledigte und nur 66 Punkte der Klosterneuburger zuließ. Ausschlaggebend für die Niederlage war vor allem die aggressive Spielweise der Sixers: „Wir haben es noch angesprochen, dass uns das erwarten wird und dass wir darauf vorbereitet sein müssen, waren es dann aber schlussendlich nicht“, hadert Kunc.

13 lange Tage zum Nachdenken

Nun haben die Devils viel Zeit zum Nachdenken. Denn über das Pfingstwochenende wird nicht gespielt, beide Teams müssten mit einem Rumpfkader antreten. Das Endspiel um den Landesligatitel steigt erst am Samstag, 26. Mai (17 Uhr), in der HTL. „Vielleicht ganz gut, so können wir uns noch einige Dinge anschauen und unser Mindset einstellen“, hofft Kunc.

Der Coach sieht das Heimrecht zwar als leichten Vorteil, aber in einem „Do-or-Die-Spiel“ ist freilich alles möglich: „Wir haben dennoch alles in der eigenen Hand. Ich bin davon überzeugt, dass uns so eine Partie wie in Klosterneuburg nicht noch einmal passiert. Es wird sicher ein gutes und wahrscheinlich spannendes Spiel.“