Marcel Rumpler reiste als Titelverteidiger zu den Österreichischen Staatsmeisterschaften nach Klagenfurt. Nach 2015 trat der Wiener Neustädter erst zum zweiten Mal in der allgemeinen Klasse an. In Kärntens Landeshauptstadt bewies Rumpler erneut, dass er im Weltergewicht (bis 69 Kilogramm) österreichweit der Beste ist.

Im Halbfinale schlug er einen Wiener einstimmig nach Punkten. „Im Finale habe ich dann gegen einen Kärntner Lokalmatador gekämpft“, berichtet Rumpler, der seinem Gegner aber keine Geschenke machte. Wieder siegte der 19-Jährige nach Punkten. „Ich war zum zweiten Mal in der allgemeinen Klasse am Start und habe zweimal den Titel geholt“, grinst Rumpler.

Nach den Staatsmeisterschaften kämpfte Rumpler noch für das Nationalteam beim Bodenseecup. Beim Duell gegen Deutschland verließ Rumpler den Ring ebenfalls als Sieger. Damit ist die Saison für das Boxaushängeschild des Bezirks vorbei. Doch die Vorbereitung für 2017 läuft bereits auf Hochtouren und professionell wie nie.

Seit Oktober ist Rumpler Heeressportler. Nach seiner einmonatigen Grundausbildung in Graz trainiert er nun in der Südstadt. „Ich kann mich hier voll aufs Training konzentrieren. Man hat dann die Regenerationsmöglichkeiten fürs nächste Training. Außerdem kann man hier vom ganzen anderen Stress abschalten“, erklärt Rumpler. Im Jahr 2017 soll der nächste Karriereschritt folgen. Als Staatsmeister ist der Jungspund für die Europameisterschaft im Juni qualifiziert. Dort will sich der Wiener Neustädter beweisen und ein WM-Ticket erkämpfen.