Im Vorjahr war Hermann Pernsteiner als Sechster bester Österreicher bei der Ö-Rundfahrt. Mit Rang zwölf bei der heurigen Austragung ist der Kirchschlager deshalb nicht ganz glücklich. An der Vorbereitung mit zahlreichen Rennen am Mountainbike und Rennrad habe es aber nicht gelegen: „Es gibt überall noch Optimierungspotenzial. Die Form war aber definitiv da“, meint Pernsteiner.

Doch Glücksgöttin Fortuna hatte nicht das Händchen auf Pernsteiners Schulter. „Es war natürlich eine spezielle Tour mit nur einer Bergankunft. Aber gerade im Horn habe ich in den ersten 15 Minuten einfach meinen Tritt verloren“, hadert Pernsteiner, der die Bergankunft in Tirol eigentlich als seine Etappe auserkoren hatte. Schon auf der ersten Etappe hatte Pernsteiner wegen eines Sturzes und einer Windkante eine Minute 40 verloren. Gänzlich unzufrieden war Pernsteiner dennoch nicht: „Ich habe auf den Gesamtsieger genau gleich viel Rückstand wie im Vorjahr, das Feld war einfach viel dichter.“

Den Gesamtsieg holte sich im Übrigen der Tiroler Stefan Denifl. Ein kleiner Teil des Erfolges geht aber auch in die Bucklige Welt. Auf der Glockner-Etappe verlor Denifl im Aufstieg einiges an Zeit. „Wir Österreicher haben dann zusammengeholfen“, führten Pernsteiner und Co. den Gesamtleader wieder an die Spitzengruppe heran.

Ein österreichischer Gesamtsieger ist laut Pernsteiner das Beste, was der Ö-Tour passieren konnte. „Im vorherein hört man Gerüchte, ob die Tour überhaupt stattfinden kann. Dass dann bei der bestbesetzten Ö-Rundfahrt der letzten zehn oder 15 Jahre ein Österreicher gewinnt, ist wichtig für die Zukunft“, erhofft sich Pernsteiner einen Imageschub für sein Heimrennen.