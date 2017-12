1

Es war der größte Aufreger des Bundesliga-Herbstes: Innsbrucks Christoph Maier schimpft wie ein Rohrspatz, begeht eine Tätlichkeit an Alexander Chen. Für dieses Verhalten wurde Maier mittlerweile für drei Spiele gesperrt, für Sportmanager Franz Gernjak wenig Trost: „Er hätte dafür sofort ausgeschlossen gehört“, damit hätte Wiener Neustadt ein Remis fix gehabt, anstatt am Ende als 2:4-Verlierer da zu stehen. „Da sind uns die Punkte gestohlen worden“, meint Gernjak.

Zu einer unendlichen Geschichte mutierte das Visumverfahren Yang Yinghaos. Über Monate kämpfte Gernjak um die Freigabe, der meint: „Hätte er von Anfang an gespielt, wären wir auf Platz vier.“ Und weil die Aufenthaltsgenehmigung Emil Santos‘ auslief, stand Wiener Neustadt gegen Champions-League-Vertreter Wels sogar nur mit zwei Spielern da.

Ein weiteres Problem: Neuzugang Chen agierte über weite Strecken nicht in Höchstform. So sammelte Wiener Neustadt nach „einem im Nachhinein ganz wichtigen Auftaktsieg gegen Neudorf“ (O-Ton Gernjak) sechs Niederlagen in Folge. Ebenfalls auffallend, ist die eklatante Schwäche im Doppel – Bilanz: 1:8.

Erst als Yang Yinghao spielen durfte, stellte sich wieder der Erfolg ein. In sechs Einzelpartien holte der Chinese sechs Punkte. Gegen Mauthausen verbockten es noch die Kollegen, gegen Oberwart und Baden trugen Zoltan Zoltan und Chen das Ihrige zu zwei Siegen bei. „Yang ist jetzt wieder daheim, aber es hat ihm, glaube ich, gut gefallen“, ist Gernjak optimistisch, dass der Chinese auch im Frühjahr in Wiener Neustadt aufschlägt. Aber auch andernfalls habe Wiener Neustadt im Abstiegskampf (der Neunte und Zehnte spielen am Ende Relegation) eine gute Ausgangslage.

Ein absolutes Highlight war auch das Heimspiel gegen Oberwart. Da kamen über 70 Zuseher in die Zehnergasse, da machten die Tischtennisspieler schon dem ein oder anderem Fußballklub Konkurrenz. Viel, viel mehr hätten es dann aber auch nicht sein dürfen, denn dann hätten sich einige Besucher das Match nicht im Turnsaal, sondern vom Gang aus ansehen können.