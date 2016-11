Die Bad Fischauer Damen hielten in der Steiermark die niederösterreichischen Farben hoch. Gegen die starke Konkurrenz ließen die Fischauerinnen nichts anbrennen. Bereits nach der Gruppenphase machten die ESV-Ladies klar, dass mit ihnen an diesem Tag zu rechnen sein wird. Und dieses Versprechen lösten Sophie Schmutzer und ihre Kolleginnen dann auch in der Gruppenphase ein. Mit einem 24:10 über Pischelsdorf zog Bad Fischau mit einem lauten Ausrufezeichen in das Endspiel ein. Dort wartete Riegersberg – doch auch die Steirerinnen waren an diesem Tag für Bad Fischaus Eisstock-Damen kein Stolperstein am Weg zum Titel. Endstand im Finale: 12:8 für Bad Fischau.

Was diesen Sieg besonders süß schmecken ließ: Mit diesem Sieg auf steirischem Grund und Boden konnten die Bad Fischauerinnen die Niederlage bei den Staatsmeisterschaften wieder gut machen.