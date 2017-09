Die Medaillensammlung der Kirchschlagerin Martina Beisteiner ist um eine Goldene reicher – WM-Bronze 2014, EM-Gold 2015, WM-Silber 2016 und nun EM-Gold 2017.

Martina Beisteiner holte wie 2015 Gold bei der EM. | Götzner

Für Österreichs Damen ist es bereits der fünfte EM-Triumph in Serie. In den Gruppenspielen holte das Team rund um Defensive Back Beisteiner sieben Siege, musste sich nur Tschechien beugen. Für diese Pleite revanchierten sich die rot-weiß-roten Damen im Halbfinale, schickten den Nachbarn mit 33:6 nach Hause, um dann im Endspiel im Prestigeduell auf Deutschland zu treffen. In einem hart umkämpften Spiel gerieten die Österreicherinnen zunächst in Rückstand, feierten aber ein Comeback und holten schlussendlich einen 40:34-Erfolg.

Das nächste Ziel für Vienna Viking Beisteiner und ihre Teamkolleginnen steht 2018 an, da soll die dritte WM-Medaille en suite geholt werden.