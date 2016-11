Die Saison im Golfclub Föhrenwald ist beendet. Zum Abschied aus der Saison veranstalteten die GC-Juniors das Abschlussturnier. Den Sieg in der Bruttowertung holten sich Markus Habeler und Max Borns. Für Aushängeschild Habeler war es gleich in doppelter Hinsicht ein Abschied: Für ihn war es das letzte Amateurturnier, in Kürze wird er Profi. Den Sieg im Netto holten Christian Stoiber und Thomas Istvan.

Gespielt wurde im Modus Vierer mit Auswahldrive. Für die GC-Juniors war es auch die letzte Chance, Geld für die Junior-Kassa zu sammeln. Dafür ließen sie sich auch einiges einfallen: Auf einigen Löchern waren Stationen aufgebaut, auf der Halfway gab es ein Schätzspiel. Kulinarisch wurden die Teilnehmer vom Golfrestaurant mit Buffet und Nachspeisen verwöhnt. Restaurantchefin Ilse Beasley-Hecher stellte auch Weine zum Spezialpreis zur Verfügung. Der Erlös steht dem GCF-Greenkeeperteam zur Verfügung.

Bei der Siegerehrung zog Clubmanager Elgar Zelesner einen kurzen Rückblick über die vergangene Spielsaison und gab einen Ausblick auf das Jahr 2017. Er bedankte sich bei allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern, den Sponsoren, den Mitgliedern und Gästen für die Unterstützung des Clubs sowie die Spenden und Trinkgelder des Abends.

Vorbehaltlich einer Witterungsänderung wird der Platz noch bis Ende November geöffnet sein. Die Saison in der Indoorgolfhalle beginnt am Donnerstag, dem 1. Dezember.