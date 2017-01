Wie trainieren Golfer eigentlich im Winter? Ein paar Schwünge in der Indoor-Golfhalle, etwas Technikanalyse und wird schon gut sein – falsch gedacht. Neo-Profi und Föhrenwald-Aushängeschild Markus Habeler beweist das. In Vorbereitung auf die im Februar beginnende Saison spult der Neudörfler ein intensives Trainingsprogramm ab. Ausdauer- und Krafteinheiten a la Ski-Ass Marcel Hirscher stehen da an der Tagesordnung.

Dazu feilt Habeler in der Indoor-Golfhalle des GC Föhrenwald natürlich auch an der perfekten Technik. Ab 4. Februar geht es mit Pro Frederik Magnusson auf ein Intensiv-Camp nach Spanien. Ehe dann am 14. Februar das Abenteuer als Profi-Golfer beginnt. Nach der Qualifikation für die Alps Tour im Dezember, will sich Habeler in Ägypten erstmals bei „den Großen“ beweisen. Am Programm stehen zwei Turniere im Golfclub Sokhna.