Wenn es brennt, ist die Familie Kaiser zur Stelle. Der Vater war lange Jahre Kommandant der Neudörfler Feuerwehr, die beiden Schwestern Stefanie und Viktoria brennen für den Handballsport und auf das direkte Aufeinandertreffen in der WHA: Wiener Neustadt gegen Hypo NÖ (Samstag, 19 Uhr in der SportMS).

Zwar ist es nicht das erste Schwestern-Duell, dass 2018 zu einer Neuauflage kommt, aber es ist überraschend. Hypos Steffi Kaiser wagte 2016 den Schritt ins Ausland. Nach Engagements in Deutschland und Schweden stand die 25-Jährige gegen Jahresende 2017 ohne Vertrag da, es folgte der Schritt zurück nach Österreich. „Mit meiner Schwester habe ich ein sehr gutes Verhältnis und es ist was Besonderes, gegen sie zu spielen“, beschreibt Stefanie Kaiser ihre Gefühlswelten.

Für 60 Minuten muss die schwesterliche Liebe ruhen: „Wir sind beide ehrgeizig, wollen gewinnen und können das aber auch gut trennen“, meint Steffi. Und die Hypo-Akteurin hat in den bisherigen Duellen klar die Nase vorne. In Erinnerung ist etwa noch das 40:14 im Cup-Finale 2014. „Ich kann mich erinnern, habe das nur verdrängt. Aber Hypo ist nicht mehr das, was es vor vier Jahren war“, will Viktoria Kaiser den Hypo-Fluch endlich brechen.

In Zukunft würden die Kaisers aber gerne gemeinsam einlaufen: „Das will ich unbedingt noch machen, mit ihr in einer Mannschaft spielen“, träumt Steffi und Viktoria schlägt in die selbe Kerbe: „Gemeinsam mit Steffi im Team zu sein, ist mein Traum, seit ich Handball spiele. Sie hat ja überlegt, nach Neustadt zu gehen, da waren wir schon kurz davor.“ Mit dem Handball-Virus wurde die um fünf Jahre jüngere Viktoria durch ihre Schwester infiziert: „Steffi hat in Katzelsdorf in der Schulmannschaft und dann auch in Neustadt gespielt. Da waren wir oft bei ihren Spielen und ich habe auch Lust drauf bekommen. Und vielleicht können wir das mal weitergeben, wenn wir selbst Kinder haben.“