Vor rund zwei Monaten lotste Wiener Neustadt Melanie Krautwaschl eigentlich zurück in die Allzeit Getreue. Die Betonung liegt dabei auf „eigentlich“. Denn bereits im Sommer wechselte die Flügelspielerin zu Hypo, die Rückkehr nach Wiener Neustadt wäre also der zweite Wechsel in der aktuellen Transferzeit gewesen und das geht natürlich nicht, heißt, dass die gebürtige Steirerin bis Saisonende „steht“.

Einerseits ist aus Wiener Neustädter Sicht strittig ob der Hypo-Transfer tatsächlich schon dieser Transferzeit zuzurechnen ist, andererseits ist bemerkenswert: Krautwaschls Spielerpass liegt bereits in Wiener Neustadt, sie hätte die letzten zwei Herbstspiele also bestreiten dürfen: „Was wäre passiert, wenn ich das getan hätte?“, fragt sich Krautwaschl, die nach ihrem glücklosen Gastspiel bei Hypo und dem geplatzten Wechsel die schwerste Phase ihrer Karriere durchmacht: „Momentan muss ich mich jeden Tag aufs neue motivieren, um in die Halle zu fahren und zu trainieren, weil ich einfach kein Ziel vor Augen habe“, kann sich die 21-Jährige derzeit nur fit halten.

Und Krautwaschl, die auch im erweiterten Nationalteam-Kader steht, spart nicht mit Kritik: „Ich finde es unglaublich, dass es keine Möglichkeit gibt im Sinne eines Spielers zu handeln und vor allem enttäuscht mich, wie in einem kleinen Land wie Österreich mit den Talenten und Nachwuchsspielern umgegangen wird.“

Bernd Rabenseifner, Generalsekretär des Verbands, meint zur Causa: „Auch wenn wir der Spielerin gerne geholfen hätten, gibt es in den aktuellen Bestimmungen leider keine Möglichkeit ,eine Ausnahme zu gewähren.“