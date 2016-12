Der King‘s Cup vor der Küste Thailands zählt im Jetski-Sport zu den prestigträchtigsten Rennen weltweit. 2015 konnte der Bad Fischauer Kevin Reiterer das Rennen zum zweiten Mal in seiner Karriere gewinnen. Ein erneuter Sieg war ihm 2016 nicht vergönnt, trotz Sturzes landete er am Ende aber auf Platz zwei.

Nach dem Tod des thailändischen Königs Bhumibol kam dem heurigen King‘s Cup ein besonderer Stellenwert zu. Titelverteidiger Reiterer reiste mit einem neuen Set-Up zum King‘s Cup. „Wir hatten einen komplett neuen Ski mit im Gepäck. Das neueste Modell des australischen Herstellers“, erklärt Reiterer. Der 24-Jährige zeigte mit dem Sieg im ersten Lauf, dass er mit dem neuen Material den dritten Gesamtsieg beim King‘s Cup feiern könnte.

Nach einem schlechten Start im zweiten Lauf lag der Bad Fischauer nur an der zehnten Stelle. In der vorletzten Runde beschleunigte Reiterer seinen 200-PS-Jetski auf der Geraden auf die Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h und stieß damit auf Platz zwei vor. Dann bekam er von einer Welle einen Schlag auf die Rückseite seines Skis und stürzte. Reiterer blieb unverletzt, Versuche das Renngerät wieder zu starten, blieben erfolglos.

Im Zwischenklassement fiel er auf Rang sieben zurück. „Das die Batterie durch Impact zusammenbricht und das Ganze in einem Ausfall endete, dieses Risiko konnte ich leider nicht vorhersehen“, meint Reiterer. Nach dem dritten Lauf, den Reiterer auf Platz drei beendete, schien ein Podium im Gesamtklassement in weiter Ferne.

Im letzten Lauf lag Reiterer nach der ersten Runde auf Platz vier. Er machte Platz für Platz gut, ging in Führung und baute seine Führung aus. Am Ende siegte Reiterer mit 20 Sekunden Vorsprung und holte in der Gesamtwertung Rang zwei hinter dem Franzosen Jeremy Poret. „Trotz meines zweiten Platzes war es ein verdammt cooles Wochenende. Ich hatte Wahnsinnsspaß und einen Grinser beim Fahren. Und das ist für mich das Wichtigste. Der Rest kommt, wie es kommen soll“, meint Reiterer.