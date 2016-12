19.47 Uhr, Montagabend, Schauplatz Stadion Wiener Neustadt. Im VIP-Zelt brennt Licht. Darin sitzen geschätzt fünfzig Mitglieder bei der alljährlichen Versammlung. Die Heizung will nicht so richtig warm werden, die Gäste haben sich dafür entschieden, ihre Wintermäntel nicht auszuziehen. Die Mitgliederversammlung neigt sich dem Ende zu – ein Blick auf die Uhr, es kann nicht mehr lange dauern. Das denken sich auch die Caterer, tragen schon die Speisewärmer mit dem Essen für danach auf.

Wahl des Vorstands. Eine Formalität eigentlich. Doch plötzlich das: Der Vorstand wird von den ordentlichen Mitgliedern nicht angenommen. Von 42 ordentlichen Mitgliedern haben nur 28 den Weg zur Sitzung gefunden – und davon hatte sich ein Großteil gegen den Vorstand gestellt. Folglich wurde jedes einzelne Vorstandsmitglied zur Abstimmung gebracht: Thomas Puchegger und Katja Putzenlechner erhielten nahezu hundert Prozent Zustimmung, gegen Alfred Ötsch (in Abwesenheit) gab es schon Gegenwind – aber noch immer harmlos im Vergleich zu dem, was folgen sollte. Präsident Hans Reinisch mit einer deutlichen Mehrheit aus dem Vorstand gewählt. Ein Paukenschlag.

Alfred Ötsch packt ebenfalls seine Sachen. | Baldauf

Überraschte Blicke bei allen, die nicht ihre Wahlkarte gehoben haben. „Das ist der Untergang des Vereins“, ist ein Mitglied fertig mit der Welt. Und Reinisch? Er bleibt cool. Ein Gentleman. Kein gekränkter Stolz, kein geknicktes Ego. Freundliche Worte zum Abschied. „Ich hege keinen Groll“, findet Reinisch befriedende Worte. Auch Tage danach kann er sich noch immer keinen schlüssigen Reim auf diese Entwicklung machen. „Vor allem: Wenn es so viele Leute gibt, die offensichtlich unzufrieden sind. Warum sucht man im Vorfeld dann nicht das Gespräch? Das ist nicht passiert. Und das verstehe ich nicht.“ Eine Anfechtung der Wahl wäre möglich – Reinisch weist auf etliche Formalfehler hin – ist aber für den scheidenden Präsidenten kein Thema. „Ich mache es nicht, weil es nur noch mehr Unruhe in den Verein bringen würde und den Spielern schadet. Auch, wenn mich viele Leute darauf angeredet haben – es wäre nur aus reiner Egomanie“, hält Reinisch fest.

Pikant: Auch Clubmanager Alexander Gruber, langjähriger Mitarbeiter in der Geschäftsstelle des SC Wiener Neustadt, erhob seine Wahlkarte gegen Hans Reinisch. „Wenn man sich daran zurückerinnert, was vor einem Jahr versprochen wurde und was bis jetzt passiert ist…“, meint Gruber auf die Wahl angesprochen. Für ihn war die Entscheidung der Mitglieder keine große Überraschung. Die Unzufriedenheit wäre in den vergangenen Wochen und Monaten spürbar gewesen, so Gruber weiter.

Am Tag nach der Abwahl machte auch Alfred Ötsch, der bei der Mitgliederversammlung aus beruflichen Gründen nicht anwesend sein konnte, klar, dass er nicht mehr zur Verfügung steht – trotz Wiederwahl (siehe dazu auch Seite 6). „Ich mache da nicht mehr mit. Wir sind als Team angetreten und ich wäre im Vorstand geblieben, wenn wir alle wiedergewählt worden wären. Ich hoffe, dass diejenigen, die gegen Reinisch gestimmt haben, sich das gut überlegt haben und jetzt auch eine Lösung haben…“

Mit dem Abschied von Reinisch, Ötsch und Dietmar Messner (der Unternehmer hatte sich aus privaten Gründen gar nicht zur Wahl gestellt) bleiben nur noch zwei Vorstände. Putzenlechner krempelt die Ärmel hoch: „Es geht um ein Zeichen an die Mitarbeiter und die Sponsoren – es geht weiter beim SC Wiener Neustadt!“