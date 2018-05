Bereits mit acht Jahren hat für Bianca Steiner die Liebe für den Motorsport begonnen. Wie es bei Rennfahrern so oft üblich ist, hat es auf der Kartbahn angefangen, dass die Karriere ihren Lauf nimmt. Mittlerweile ist sie in der Boss GP-Serie angekommen. Nach dem Saisonstart in Hockenheim belegt Rennfahrerin Bianca Steiner den hervorragenden vierten Platz in der Fahrerwertung.

Am kommenden Wochenende steht für sie das Heimrennen in Spielberg am Programm. „Mein Ziel ist es natürlich, an der Leistung von Hockenheim anzuknüpfen und mich weiter verbessern zu können“, hat Steiner für das Heimevent einiges vor. Wie bereitet man sich überhaupt auf ein Rennen vor? „Ein großer Teil einer Rennvorbereitung findet im Fitnessstudio statt“, gibt Steiner preis.

„Nach neun Jahren Pause habe ich mir in einem 620 PS Auto keine hohen Erwartungen gesteckt“ Bianca Steiner vor dem Heimrennen in Spielberg

Was ist überhaupt das Besondere an der Boss GP-Serie? „Es ist eine der spektakulärsten Rennserien in der Motorsportwelt. Bei uns können die Zuschauer die Autos hautnah in der Box bewundern, das ist natürlich auch für uns Fahrer etwas ganz Spezielles“, klärt Steiner die Unterschiede zu anderen Rennserien auf.

Über die Ziele, die am Ende der Saison rausschauen sollen, ist sich Steiner bereits voll im Klaren. „Nach fast neun Jahren Pause habe ich mir für die erste Saison in einem 620 PS Auto keine hohen Erwartungen gesteckt. Mein Ziel ist es, meine Leistungen konstant zu bringen. In den kommenden Jahren wäre es auch ein Traum für mich in der „Open“-Klasse mit einem Formel 1-Wagen an den Start zu gehen“, erzählt Steiner über die Umstände in der aktuellen Saison und über die weitere Karriereplanung.