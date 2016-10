Der Kirchschlager Christian Schwarz sicherte sich im Austria Youngstercup den Gesamtsieg. Die Rennserie umfasste heuer elf Stationen in ganz Österreich. Neben der nationalen Spitze nahmen auch renomierte Nachwuchsfahrer aus dem Ausland am Youngstercup teil.

Bereits nach dem zweiten Rennen übernahm Schwarz die Gesamtführung. Insgesamt holte der Kirchschlager sechs Tagessiege (unter anderem auch beim Heimrennen in Kirchschlag). Schwarz holte 168 von möglichen 180 Punkten.

Schwarz holte neben dem Youngstercup auch den U17-Staatsmeistertitel im Cross Country. „In diesem Jahr habe ich gesehen, dass ich in Österreich zu den allerbesten in meinem Alter gehöre. Nun möchte ich in der nächsten Altersklasse, der U19, auch zeigen, dass ich es international drauf habe“, steckt sich Schwarz hohe Ziele.