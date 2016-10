Doppelweltmeister und Gesamtweltcupsieger klingt irgendwie nach Marcel Hirscher, es ist aber der Mountainbiker Manfred Stockmayer, der bei der Masters-WM in Litauen seine tolle Saison vergoldete. Stockmayer, der für den HSV Wiener Neustadt startet, sicherte sich die WM-Titel über die Langdistanz und die Sprintdistanz.

„Die Langdistanz war mit über zwei Stunden Fahrzeit physisch sehr fordernd, dazu verlangte die sehr detaillierte Karte genaues Mitlesen und Konzentration bis zum letzten Posten“, verrät Stockmayer, der das Rennen mit über acht Minuten Vorsprung gewann. Beim Sprintrennen waren aufgrund des Streckenprofils andere Fähigkeiten gefragt: flaches Gelände und gut befahrbare Wege – die Folge: hohes Tempo. „Ich hatte einen guten Start und konnte mein Tempo bis ins Ziel halten“, jubelt Stockmayer über eineinhalb Minuten Vorsprung und seine zweite WM-Golderne.

Die WM zählte auch zum Masters-Weltcup. Insgesamt feierte Stockmayer in dieser Saison acht Weltcupsiege und sicherte sich die Gesamtwertung in souveräner Manier. In Kaunas holten auch zwei weitere HSV-Fahrer gute Platzierungen: Valentin Pidner (Platz elf, H60) und Ewald Maier (Platz 22, H55).