Mit dem Jahreswechsel beginnt für den Kirchschlager Radprofi Hermann Pernsteiner ein neuer Karriereabschnitt. Denn der 27-Jährige fährt nicht mehr für das Langenloiser BMC Amplatz-Team, sondern für die World Tour-Mannschaft Bahrain Merida, als solche besitzt das Team rund um Superstar Vincenzo Nibali eine Starterlaubnis für jedes Rennen. Allen voran natürlich für die drei großen Landesrundfahrten Giro d‘Italia, Tour de France und Vuelta a Espana.

Ob Pernsteiner für diese Rennen auch nominiert wird, steht freilich auf einem anderen Blatt Papier. Genaue Angaben zu ihren Rennkalendern dürfen die Radprofis nicht publik machen, Pernsteiner verrät im NÖN-Gespräch nur so viel: „Die ersten echten Highlights werden für mich im April kommen.“ Prestigeträchtige Rennen in diesem Zeitraum wären etwa das Eintagesrennen Paris-Robauix, das Amstel Gold Race, der Wallonische Pfeil oder Lüttich-Bastogne-Lüttich, sowie die Etappenrennen Baskenlandrundfahrt und Tour de Romandie.

Von der möglichen Zukunftsmusik zurück in den Dezember 2017. Da gab es für Pernsteiner nämlich beim Trainingslager in Hvar (Kroatien) das erste Kennenlernen mit dem neuen Umfeld. Neben Medienterminen stand Basisausdauertraining an. „Wir haben schon Intervalltraining absolviert, aber nicht sehr intensiv“, erzählt Pernsteiner, der sich vom „Rundherum“ begeistert zeigt: „Da ist vom Essen bis zur Massage alles auf höchstem Niveau. Das ist circa so, als wenn du von der Regionalliga in die Champions League kommst.“