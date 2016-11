Schon bei der ASKÖ Bundesmeisterschaft waren die Schwimmer der SG Allround Wiener Neustadt nicht zu stoppen, damals gab es 48 Medaillen. Bei den ASKÖ Landesmeisterschaften setzen Lukas Schuh und Kollegen noch eins drauf und eroberten. In der Sankt Pöltner Aqua City holten die Wiener Neustädter insgesamt 76-mal Edelmetall.

In Sankt Pölten lief Daniel Kleinert Aushängeschild Schuh aber den Rang ab und krönte sich zum ASKÖ Landesmeister. Über 100 Meter Brust lachten gleich drei SGWN-Schwimmer vom Podest. Kleinert siegte vor Ciriviri und Schuh. Besonders erfreulich waren auch wieder die Staffelergebnisse. „Da haben wir vier Goldmedaillen, zwei Silber und vier Bronze gewonnen“, berichtet SGWN-Vizepräsidentin Katrin Vogt.

Alle Altersklassen zusammengerechnet, hält die SG bei 24-mal Gold, 30-mal Silber und 22-mal Bronze. Das sind die meisten Medaillen aller teilnehmenden Mannschaften. Im Medaillenspiegel landete man auf Position drei. In dieser Woche geht es für „unsere“ Schwimmasse mit den Österreichischen Kurzbahnmeisterschaften (25 Meter) weiter. „Es geht am Freitag los. Für uns sind Lukas Schuh, Lena Baumann und Igor Ciriviri am Start“, drückt Vogt die Daumen. In der Aqua Nova sind am Samstag ab 14 Uhr „die Kleinen“ zu bewundern. Es steht die zweite Runde des NÖ Kids Cup am Programm.