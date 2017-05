Ein letztes Mal ins Becken springen hieß es für alle NÖ Kids Cup-Teilnehmer in Sankt Pölten. Die Youngsters (Jahrgang 2005 und jünger) der SG Wiener Neustadt waren auch bei der letzten Station wieder ganz vorne mit dabei, eroberten 16 Medaillen.

Herausragend war Elisa Neuberger mit fünfmal Edelmetall. Sie gewann über 50 Meter Brust und 50 Meter Kraul. Rang zwei gab‘s über 400 Meter Kraul und 50 Meter Rücken. Bronze sicherte sich Neuberger über 200 Meter Lagen. Marlene Gurtner schwamm zu zwei dritten Plätzen über 50 Meter Brust und 50 Meter Rücken. Tolle Leistungen boten auch Elisa Helf und Katja Dallinger (jeweils Jahrgang 2009). Beide holten bei ihrem ersten Antreten beim Kids Cup gleich Medaillen. Helf gewann Silber über 50 Meter Kraul und Dallinger Bronze über 50 Meter Brust.

Bei den männlichen Kollegen war Sebastian Seyer top: Silber über 50 Meter Rücken, 50 Meter Kraul und 50 Meter Delfin. Auch Tobias Birnbauer trug sich zweimal in die Medaillenwertung ein: Silber über 50 Meter Brust und Bronze über 200 Meter Lagen. Und auch in den Staffelbewerben räumte die SGWN ab. Seyer, Birnbauer, Bernhard Käfer und Dominique Tschirk belegten über viermal 50 Meter Kraul Rang drei. Seyer, Birnbauer, Käfer und Valentino Baron jubelten in der viermal 50 Meter Lagenstaffel über Bronze.