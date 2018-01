Im Vorfeld des 30. Zillingdorfer Silvesterlaufs meinte Blattla-Obmann Andreas Kögler: „Es kann um jede Sekunde gehen.“ Damit sollte er seine Fähigkeiten als Orakel beweisen. Vorjahressieger Markus Sostaric lief bei idealem Laufwetter der Konkurrenz davon, schon nach der ersten von fünf Runden war ihm der Sieg eigentlich nicht mehr zu nehmen. Allerdings mit dem Streckenrekord – 15:11 Minuten von Thomas Daniel 2010 – befand sich Sostaric auf Augenhöhe. Ein Schlusssprint, ein banger Blick auf die Uhr und kein Rekord – 15:12 Minuten.

Sostaric kann sich mit seinem insgesamt dritten Sieg in Zillingdorf, nach 2014 und 2016, trösten: „Die Sekunde kommt 2018 zurück.“ Ansonsten gab es am Podium „the same procedure as last year“. Stefan Lakinger behielt sein Dauerabonnement auf Rang zwei: Zweiter beim Silvesterlauf 2016 und 2017, Zweiter beim Leithaman (Duathlon des LC Blattla) 2017. Immerhin bei der Kombiwertung aus Leithaman und Silvesterlauf landete Lakinger am obersten Treppchen.

Bezecny hätte sich trotz Rang drei mehr erwartet

Den letzten Platz am Stockerl schnappte sich, wie 2016, Emil Bezecny. Das 13-jährige Laufwunderkind verbesserte seine Zeit aus dem Vorjahr um zwei Sekunden – 16:21 Minuten. Ganz zufrieden war er damit aber nicht: „Im Training bin ich schon 16:09 Minuten gelaufen“, und kündigte für den Silvesterlauf 2018 sogleich einen Angriff an: „Da werde ich schneller sein als 16:09, denn die habe ich ja schon.“

Bei den Damen siegte Zsanett Moczo in 18:21 Minuten, damit verpasste die Ungarin ihren eigenen Streckenrekord um 20 Sekunden. In der Teamwertung gewann HSV Wiener Neustadt mit Bezecny, Wolfgang Mangold und Wolfgang Pucher. Organisator Kögler zeigt sich mit der Jubiläumsauflage und rund 280 Startern zufrieden: „Es hat sich ausgezahlt, dass wir im Vorfeld ein bisserl mehr Werbung gemacht haben als die letzten Jahre – sowohl von der Starter-, als auch von der Zuseherzahl her.“

Den Sieg bei der ersten 4x250 Meter-Staffel holte sich der Zillingdorfer Burschenverein. Das Format habe beim Debüt durchaus Anklang gefunden: „Die Staffel wird es auch 2018 geben. Ansonsten müssen wir schauen, ob wir etwas Neues machen. Mit dem 29. Dezember haben wir jedenfalls schon mal einen guten Termin“, meint Kögler.