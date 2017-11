Drei Stück in einer Reihe: Der Wiener Neustädter Marcel Rumpler holte sich in der Innsbrucker Leitgebhalle seinen Staatsmeisterschafts-Hattrick. Im Weltergewicht (bis 69 Kilogramm) holte Rumpler nach 2015 und 2016 zum dritten Mal den Titel in der Elite-Klasse, dabei blieben die Gegner aus Oberösterreich, Tirol und Wien ohne Chance.

„Ich konnte meine Kämpfe klar dominieren und eindeutig für mich entscheiden“, ließ Rumpler nichts anbrennen, dennoch spricht das Aushängeschild von harter Arbeit: „Das war bestimmt die härteste Meisterschaft für mich, weil ich an allen drei Wettkampftagen boxen musste. Ich habe mich aber top vorbereitet und auch darauf eingestellt.“

Nachdem er seine Vormachtstellung in Österreich erneut untermauerte, gibt es für den 20-Jährigen nun neue Ziele. Ab Dezember erhält Rumpler einen Einjahresvertrag beim Heeressport. „Somit kann ich mich 2018 vollkommen auf den Sport konzentrieren und hundert Prozent dafür geben, um bei den Höhepunkten das Beste rauszuholen“, blickt Rumpler in die Zukunft.

Der große Traum soll 2020 Realität werden

Im nächsten Jahr ist die Europameisterschaft das große Ziel: Da muss ich Topleistungen zeigen, um meinen Vertrag beim Heeressport auch zu verlängern“, ist Rumpler bewusst. Langfristig hat der Wiener Neustädter aber andere Ambitionen. 2020 will er bei den Olympischen Spielen in Japans Hauptstadt Tokio dabei sein. „Das rückt immer näher, deswegen muss man jeden Tag nutzen“, meint Rumpler. Der Kampf um einen Startplatz beginnt mit den Quali-Turnieren 2019.