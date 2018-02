Die besten Eisstockschützen der Welt matchen sich derzeit in Winklarn und Amstetten um die diversen Welt- und Europameistertitel. Mittendrin im Medaillenrennen ist auch einiges an Bezirks-Power.

Glänzend. Unsere Stocksportler haben einiges zu feiern. Bernhard Haberler und Sophie Schmutzer (rechts) eroberten vier Medaillen für den ESV Bad Fischau. | privat, privat

Eine bemerkenswerte Kombi bildet das schottisch-guatemaltekische Gespann aus Lichtenwörth. Marc Vranckx Herrera greift mit Guatemala aktiv ins Geschehen ein. Abseits der klassischen Stocksport-Nationen kämpften die Mittelamerikaner im B-Pool um die Medaillen. Trainiert wird das Team von Scott Macdonald. Der gebürtige Schotte ist ein Experte in Sachen Atemtechniken – zertifizierter Trainer für die Wim Hof-Methode und Oxygen Advantage Trainer. Bei der WM betreut Macdonald Team Guatemala als offizieller sportlicher Leistungscoach.

Während in der allgemeinen Klasse erst am gestrigen Montag der Kampf um Gold, Silber und Bronze aufgenommen wurde, sind bei den Junioren die Podestplätze schon vergeben. Bei den Zielbewerben in Amstetten war die Winzendorferin Sophie Schmutzer (ESV Bad Fischau) mit dabei.

Bei der U23 WM qualifizierte sich Schmutzer als Vierte für das 12er-Finale. Dort spielte sie zwei starke Runden und sicherte sich hinter der Steirerin Simone Steiner die WM-Silbermedaille. Zum Drüberstreuen schoss sich Schmutzer mit Team Österreich auch noch zu Bronze.

Der Winzendorf Markus Rothberger gewann Gold im Team. | privat

Teamkollegen Bernhard Haberler erging es bei den Weiten-Bewerben in Winklarn nicht ganz so gut. Im Einzel reichte es für keine Medaille. Trösten durfte sich der gebürtige Neunkirchner mit zwei Mannschaftsmedaillen: Gold bei der U19-Europameisterschaft vor Deutschland, WM-Silber in der U23 hinter dem großen Nachbarn.

Ganz zufrieden war Haberler aber nicht: „Eigentlich waren meine Ziele im Einzel, in beiden Klassen am Podest zu stehen. Doch das wurde leider nichts. Also wird das ganze Jahr hart trainiert werden, damit bei der nächsten EM und WM diese Ziele erreicht werden.“ Ebenfalls über Team-Gold bei der Europameisterschaft darf der Winzendorfer Markus Rothberger jubeln: „Es ist ein super Gefühl, dass ich das Ziel, Europameister zu werden, erreicht habe.“