HERREN

HOCHWOLKERSDORF - DEUTSCH WAGRAM 9:0. Bei Deutsch Wagram und Tennis fällt einem sofort die Melzer-Familie ein. Die Brüder Jürgen und Gerald hätten die Gäste auch gut gebrauchen können, denn in Howodo sahen sie kaum einen Ball. Nach zwei Drei-Satz-Siegen von Thomas Pichl und Gallus Haderer war die Messe gelesen. Deutsch Wagram hisste die weiße Fahne, Howodo machte trotzdem weiter – 9:0. „Nach dem unglücklichen Abstieg aus der 2. Bundesliga, wollen wir bei den vorderen Tabellenplätzen dabei sein“, sieht Mannschaftsführer Pichl einen ersten Schritt gemacht. Am Wochenende wartet eine schwere Auswärtspartie in Stockerau.

DAMEN

LEOBENDORF - THERESIENFELD 3:4. Aufsteiger Theresienfeld feiert beim Stelldichein einen etwas überraschenden Erfolg. „Das Fünfer-Einzel war sehr lang, das war dann der Knackpunkt. Im Doppel haben wir gescheit aufgestellt“, erklärt Mannschaftsführerin Ursula Mosbacher die Gründe für den Sieg. Nun wartet Weigelsdorf: „Uns erwartet eine harte Begegnung. Einer von den schwierigeren Gegnern, wie man munkelt“, so Mosbacher, die mit ihren Kolleginnen im ersten Landesligajahr den Klassenerhalt anpeilt.

BAD ERLACH - RAABS 3:4. Eine bittere Pleite gab‘s für die Erlacher Damen. Nach den Einzeln führte man 3:2. Vor den Doppeln musste sich Topspielerin Johanna Halper zum Turnier nach Marburg verabschieden. „Da hat das Drama seinen Anfang genommen“, meint Mannschaftsführer Dietmar Halper. Raabs gewann beide Doppel, drehte die Partie. „Wir haben nicht die besten Spielerinnen, aber einen sehr dichten Kader. Unser Ziel ist der erneute Ligaverbleib, größere Brötchen können wir nicht backen“, wirft Halper die Flinte noch nicht ins Korn.