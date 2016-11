Für Dominic Thiem war die Saison 2016 die beste seiner Karriere. Vier Turniersiege auf der ATP-Tour auf drei verschiedenen Belägen, Halbfinale beim Grand Slam-Turnier in Paris, erstmals in den Top-Ten der Weltrangliste und zuletzt die Qualifikation für die ATP-Finals in London. Und zum zweiten Mal in Folge gewann der Lichtenwörther auch den NÖN-Leopold-Preis in der Kategorie Sport. „Schon mit vier hat er begonnen und mit zwölf seine Kraft und Willensstärke bewiesen“, so Laudator und Handball-Trainer-Legende Gunnar Prokop, der Thiem „unglaublichen Willen“ bescheinigte.

Der Preisträger selbst war bei der Ehrung nicht vor Ort, spielt er doch gerade in London gegen die besten acht Tennisspieler der Saison um den Titel bei den ATP-Finals. Der 23-jährige freute sich aber via Video-Botschaft „riesig“. Und meinte, schon in Richtung 2017: „Vielleicht kann ich ihn ja noch mal gewinnen“.

Thiem bot Novak Djokovic die Stirn

Am Sonntag starteten für Thiem die ATP-Finals. Zum Auftakt ging es gegen dem Weltranglistenzweiten Novak Djokovic. Im ersten Durchgang begegneten sich beide auf Augenhöhe. Logische Folge: Tie-Break. Dort erarbeitete sich Thiem drei Satzbälle, die er mit Eigenfehlern vergab. Am Ende schnappte sich der „Dominator“ mit seinem sechsten Satzball den Tie-Break mit 12:10.

Danach war Djokovic aber „on fire“. In Satz zwei sah Thiem kein Land – 0:6, Höchststrafe. Im Entscheidungsdurchgang bot der Lichtenwörther mehr Paroli. Zwei Breaks reichten Djokovic aber zum Matchgewinn. „Es war ein gutes Match von mir mit einem großartigen ersten Satz. Danach habe ich etwas Kraft verloren, aber das passiert, wenn man so einen engen Satz gegen Novak Djokovic spielt“, analysiert Thiem.

Für den „Dominator“ geht es heute, Dienstag (15 Uhr), gegen den Franzosen Gael Monfils, der zum Auftakt gegen Milos Raonic aus Kanada verlor. Im Rennen um die ersten zwei Plätze und den Halbfinaleinzug ist für Thiem noch alles möglich. Als kleiner Ansporn: Bei den WTA-Finals verlor Dominika Cibulkova ihre erste Partie ebenfalls mit 1:2, am Ende durfte die Slowakin über den Turniersieg jubeln.