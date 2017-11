Baden gegen Wiener Neustadt, das neue Bundesliga-Derby ging das erste Mal in der Thermenstadt über die Bühne. Als kleinen Anheizer hatte Wiener Nuestadt auch noch einen ehemaligen BAC-Akteur mit im Gepäck: Alexander Chen durfte dann gleich im ersten Einzel an die Platte. Gegen den Kasachen Denis Zholudev lieferte sich Chen ein Match auf Augenhöhe. In den Sätzen drei und vier wurde klar, dass Chen an diesem Tag der stärkere Spieler ist (3:1-Sieg).

Die zweite Partie war das Duell der Stars. Dabei gab der chinesische Wiener Neustadt-Legionär Yang Yinghao eine Machtdemonstration ab, erteilte Badens Nationalteamspieler Andreas Levenko einige Lehrminuten: 11:9, 11:3, 11:5, 2:0 für Wiener Neustadt. Das Match zwischen dem Badener Eric Glod und Wiener Neustadts Zoltan Zoltan war an Spannung dann kaum zu überbieten. Im fünften Durchgang vergab Zoltan beim Stand von 10:6 vier Matchbälle und konnte auch seine Chancen in der Verlängerung nicht nutzen. Glod schnappte sich mit 23:21 den Sieg, verkürzte für Baden auf 1:2, ehe die Kurstädter dank eines Fünf-Satz-Siegs im Doppel den Ausgleich herstellten.

Danach ließ Wiener Neustadts Yang gegen Narayan Kapolnek nichts anbrennen, siegte abermals ganz klar in drei Sätzen. Das Remis sollte aus Badener Sicht Levenko einfahren, der gegen Chen als Favorit in die Partie ging. Und der Wiener Neustädter hatte wie so oft mit Leistungsschwankungen zu kämpfen. Traumtischtennis in den ersten zwei Sätzen, das Gegenteil in den Durchgängen drei und vier. Im Entscheidungssatz fand Chen wieder in die Spur, sicherte mit seinem zweiten Einzelsieg den 4:2-Erfolg für Wiener Neustadt. Der zweite Erfolg en suite, ist für Wiener Neustadt auch ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Die Cracks aus der Allzeit Getreuen sind mittlerweile Sechster. Baden liegt bei zehn Mannschaften auf Rang sieben.