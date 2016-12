Seit Schulbeginn gibt es am BG Zehnergasse das Projekt schule.sport.training. Hier können Leistungssportler der Schule ergänzend zum Unterricht trainieren (NÖN berichtete).

Das Projekt zeigt schon erste Früchte. Der NÖ Triathlonverband möchte am BGZ ein Landesleistungszentrum installieren. „Mit dem Landesverband ist alles abgeklärt. Derzeit führt der Verband Gespräche mit dem Sportland NÖ“, erzählt Claus Bader, der das Projekt in der Zehnergasse als Trainer betreut. „Der Verband und das Sportland NÖ versuchen, das Konzeptionelle als wirkliches Leistungszentrum zu etablieren“.

Für Jan Bader ging es beim Ausradeln schon ans Laktatmessen. | Claus Bader, Claus Bader

Laufen die Gespräche erfolgreich, so ist Wiener Neustadt nach Amstetten der zweite Landesleistungsstützpunkt und das wäre dann auch mit Förderungen verbunden. „Dann könnten wir auch eine Wettkampfbetreuung anbieten und am Wochenende trainieren und vielleicht auch in die Infrastruktur, in einen Bus zum Beispiel, investieren. Dann wäre das Projekt wirklich schon sehr weit“, will Claus Bader das derzeitig rund elfstündige Training gerne weiter ausbauen.

Doch nicht nur deshalb erhielt schule.sport.training Aufmerksamkeit. Mit Jan Bader, sowie Magdalena und Viktoria Scherz stehen drei BGZ-Schüler im Nachwuchsnationalkader des Österreichischen Triathlonverbands. Die drei absolvierten im Bundesleistungszentrum Südstadt einen Stufentest im Schwimmen, Radfahren und Laufen. „Sie waren wirklich gut. Im Vergleich mit ihren Alterskollegen vorne dabei“, ist Claus Bader stolz. Dabei machten die Sportler Bekanntschaft mit Stützpunkttrainer Martin Papista, der Olympiastarterin Sara Vilic betreut. Vor kurzem war im Übrigen eine Delegation des Bundesleistungszentrums am BG Zehnergasse, um das neue Projekt zu begutachten.