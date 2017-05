Die VCU-Herren haben ihre Saison bereits in der Vorwoche beendet. Doch für die Damenmannschaft der Union wurde es noch einmal richtig ernst. Im Meister-Play-off der 1. Klassen krönten die Wiener Neustädterinnen ihre hervorragende Saison. Gegen Kilb und Bisamberg holten die Union-Mädels zwei glatte Siege und bleiben damit die gesamte Saison ohne eine einzige Niederlage.

In der nächsten Saison heißt es dann auf in die 2. Landesliga. Union-Obmann Franz Kaiser ist überzeugt, dass Wiener Neustadt auch in der höheren Liga eine gute Rolle spielen wird: „Wenn du ungeschlagen Meister wirst, hast du dir den Aufstieg auch wirklich verdient. Wir können uns auch eine Liga weiter oben etablieren, vielleicht können wir sogar vorne mitspielen“.

Neben den Damen war auch das U15-Herrenteam bei der NÖ-Meisterschaft im Einsatz. Die Wiener Neustädter eroberten Bronze. Kaiser war damit zwar prinzipiell zufrieden, weiß aber auch, dass für die U15 mehr drin gewesen wäre. „Wir haben im Halbfinale gegen Amstetten verloren. Sie haben dann im Finale gegen Bisamberg gespielt. Beide Mannschaften haben wir in der Meisterschaft schon geschlagen. Da wäre auch der Titel möglich gewesen“.