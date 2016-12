Am Samstag empfingen Wiener Neustadts Volleyballer Fürstenfeld. In den ersten zwei Sätzen ließ man nichts anbrennen – 25:13, 25:17. „Fürstenfeld hat viele Fehler gemacht, es war nie die Gefahr da, dass wir das verlieren“, erzählt Trainer Kaiser.

Im dritten Durchgang durften die steirischen Gäste jubeln. „Man muss sagen, dass sie den Satz nicht gewonnen, sondern wir ihn verloren haben“, resümiert Kaiser. Danach bündelten die Wiener Neustädter die Kräfte und holten den vierten Satz mit 25:15. „Zwischendurch waren die Spieler mit dem Kopf schon eher bei der Weihnachtsfeier, aber das ist okay. Sie sind keine Vollprofis, man kann nicht erwarten, dass sie fünf Monate durchgehend auf höchstem Level spielen“, misst Kaiser dem Satzverlust wenig Bedeutung zu.

Die Union darf sich wieder über die Tabellenführung freuen, Liebenau patzte, verlor daheim gegen Hausmannstätten mit 1:3. Am Donnerstag geht es für die VCU nach Voitsberg, am Samstag (19 Uhr) trifft man in der Europaschule auf Hausmannstätten, das Team der Stunde.