Einen perfekteren Saisonabschluss hätte sich Christian Kromoser nicht wünschen können. Beim Regenrennen am vergangenen Sonntag präsentierte sich der Medizinstudent in China noch einmal in Topform und teilte sich mit dem Spanier Patxi Peula, dem amtierenden Weltmeister im 10.000 Meter Punkterennen, und dem Franzosen Nolan Beddiaf, dem amtierenden Weltmeister im Marathon, das Siegespodest.

„Super Abschluss der Saison“

Nach fünf Kilometern rissen Peula und Kromoser vom Feld aus. Der Spanier überließ dem Niederösterreicher die Führungsarbeit und sparte somit Kräfte für den Zielsprint. „Auf den letzten zehn Kilometern hab ich die ganze Zeit Vollgas gegeben. Im Sprint hab ich dann gegen Peula keine Chance gehabt, weil er sich hinter mir ausrasten konnte“, schildert Kromoser den Rennverlauf.

Am Ende wurde es für das Führungsduo sogar noch knapp, denn Beddiaf hatte sich den beiden wieder bis auf hundert Meter genähert. „Es war ein super cooles Rennen und ein super Abschluss der Saison“, strahlte Kromoser über das verdiente Preisgeld.