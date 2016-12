Frühlingstemperaturen im Advent. Diese Bedingungen fand Christian Kromoser beim Marathon in Wuyishan vor. Beste Voraussetzungen also, um beim Saisonabschluss noch einmal so richtig aufzuzeigen. Und das gelang dem Waidhofner trotz Doppelbelastung Studium und Training.

Start frei. Das letzte Rennen des Jahres, der Marathon in Wuyishan, konnte mit einer Topbesetzung aufwarten. Das X-Tech-Team schlug sich dabei ganz ausgezeichnet. Philip Due Schmidt belegte Rang vier, der Waidhofner Christian Kromoser sicherte sich Platz fünf.

Vier Tage nach seiner dritten Jahresprüfung stand der Medizinstudent beim topbesetzten Rennen an der Startlinie. Von Beginn an wurde ein hohes Tempo angeschlagen. „Wir waren von der Taktik her zu passiv. Wir hätten viel mehr Druck machen können. Ich war sehr stark drauf, aber das habe ich erst zu spät gemerkt“, schildert Kromoser den Rennverlauf aus Sicht des X-Tech-Teams.

Gemeinsam mit dem mehrfachen Weltmeister Ewen Fernandez startete Kromoser dann eine Aufholjagd und stellte 500 Meter vor dem Ziel ein dem Feld enteiltes Trio. Im Zielsprint sicherte sich der Mostviertler letztendlich Rang fünf.

Viel Zeit, den Erfolg zu genießen, gab es nicht. Kurz nach Ende des Rennens saß Kromoser bereits im Bus zum Flughafen, tags darauf stand in Wien bereits wieder Uni am Programm. Und das Studium wird den 23-Jährigen auch in den nächsten Monaten intensiv beschäftigen. Bereits im Februar möchte er die vierte Jahresprüfung ablegen. „Dann habe ich im Sommer keine Prüfung und Zeit für die Rennen“, erklärt Kromoser den Grund für den straffen Zeitplan.

Rennen gibt es 2017 nämlich genug. Mit der EM in Italien Ende Juni, den World Games in Polen Ende Juli, den University Games in Taipeh Ende August und der wenige Tage später beginnenden WM in China stehen nämlich gleich vier Großereignisse am Wettkampfkalender. Ob Kromoser bei allen starten wird, ist noch nicht fix.