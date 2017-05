Einen Tag bevor die Elite der österreichischen Boulderer am Unteren Stadtplatz in Waidhofen um die Staatsmeistertitel kämpft, dürfen sich am Abend des 19. Mai Hobby-Kletterer bei einem kostenlosen Fun-Wettbewerb messen. Die „Ticket to Rockstars“ Boulder Jam ist Teil einer globalen Eventserie des Sportartikelherstellers Adidas, der auch das mehrtägige „Rock in the city“ in Waidhofen sponsert.

Auf die beste Dame und den besten Herren in Waidhofen wartet ein einmaliges Erlebnis: Die beiden Sieger werden eingeladen, das internationale Boulder Masters Rockstars am 15. und 16. September in Stuttgart hautnah mitzuerleben und ein Wochenende Seite an Seite mit den Kletterstars zu verbringen. Bis dahin gilt es aber einige Boulderprobleme erfolgreich zu meistern.

Geschraubt werden diese von keiner Unbekannten: Mélissa Le Nevé. Frankreichs beste Boulderin hat ihre Weltcupkarriere im Vorjahr beendet, um sich voll und ganz auf Outdoorprobleme zu konzentrieren. Im März gelang der Topboulderin nun als erster Frau überhaupt im Boulder-Mekka Fontainebleau vor den Toren von Paris eine 8b+ zu klettern. Damit ist Mélissa Le Nevé die sechste Frau weltweit, die diesen Schwierigkeitsgrad bouldert. Am 19. Mai wird sie auf der Bühne in Waidhofen von ihren aktuellen Projekten erzählen.