St. Pölten war am Sonntag die dritte Station des 4-Städte-Crosscups. Am Start auch Victoria Schenk von der Sportunion Waidhofen, die die ersten beiden Bewerbe in Krems und Amstetten souverän für sich entschieden hatte.

Am überlegenen Sieg sollte sich auch in St. Pölten nichts ändern. Schenk musste nur acht Männern den Vortritt lassen und nahm der zweitplatzierten Dame Simone Fürnkranz auf den sechs Kilometern mehr als eine Minute ab. Damit hat sie die Cupwertung bereits vorzeitig für sich entschieden.

Dass die gebürtige Hollensteinerin mit Schmerzen im linken Fuß zu kämpfen hatte, blieb unbemerkt. „Ich wollte noch einmal schnell laufen. Am Donnerstag werde ich operiert“, verriet Schenk. Probleme macht ein Hallux an der kleinen Zehe. Durch die ungewohnte Druckverteilung schmerzt auch bereits die Achillessehne.

Ein Problem, das die Ybbstalerin schon kennt, denn vor zehn Jahren wurde die gleiche Operation am rechten Fuß durchgeführt. „Nach genau einem Monat bin ich damals wieder gelaufen und hatte nie mehr Probleme“, ist Schenk auch für den zweiten Eingriff optimistisch. Zwei Wochen nach der Operation möchte sie wieder mit Radfahren beginnen, nach vier Wochen wieder laufen. Ins Wettkampfgeschehen will sie beim Melker Osterlauf zurückkehren.

Das erste große Saisonhighlight muss Victoria Schenk aber abhaken. Beim Vienna City Marathon am 23. April wäre die 28-Jährige nämlich in der Elite startberechtigt gewesen. Diese Chance ist durch die OP dahin.

„Das ist natürlich schade, aber es hätte keinen Sinn gemacht, die Operation hinauszuschieben. Die Riesenumfänge hätte ich sowieso nicht trainieren können, ohne Probleme zu bekommen“, betont Schenk. So wird sie am Abend vor dem Wien-Marathon „nur“ bei der österreichischen Meisterschaft im Straßenlauf am Start stehen. Dabei kann Schenk zumindest die letzten zehn Kilometer der Marathon-Strecke in Angriff nehmen.