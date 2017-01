In der GTLM-Klasse reichte das bei der Rennpremiere des neuen Porsche 911 RSR zu Platz sechs. Das bedeutendste Langstreckenrennen der USA musste zum Teil wegen starker Regenfälle und der damit verbundenen Zwischenfälle neutralisiert werden. Es gab insgesamt 21 Gelbphasen. Zwei Cadillacs lagen am Ende voran, der Sieg ging an ein Team um den ehemaligen NASCAR-Star Jeff Gordon.