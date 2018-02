Drei Jahre studierte Patrick Brachner in den USA und war Mitglied des College-Skiteams der University of New Mexico. Im Frühjahr 2017 beendete der Mostviertler sein Studium und damit auch seine Skikarriere. Er kehrte wieder nach Österreich zurück, um sich voll auf den Einstieg ins Berufsleben zu konzentrieren.

Brachner heuerte bei seinem ehemaligen Kopfsponsor, der Firma Harreither in Gaflenz, an, wo er nun seit Juli 2017 tätig ist. Anfangs arbeitete er in der technischen Abteilung, seit Beginn dieses Jahres ist der 26-Jährige vertrieblich für den Raum Wien und Ostösterreich zuständig.

Olympia-Start in Korea war nicht mehr geplant

An eine zweite Olympia-Teilnahme nach Sotschi 2014 verschwendete der Kematner keinen Gedanken mehr. Bis zu jenem Tag Anfang Dezember, dem Tag vor der letzten Deadline des IOC, als ihn der aserbaidschanische Verband kontaktierte.

„Nach der Verletzung eines Eiskunstläufers war ich der einzige Sportler, der die Qualifikation für die Olympischen Spiele geschafft hatte, weil ich im letzten Winter noch einige recht gute Ergebnisse hatte. Somit musste ich mehr oder weniger innerhalb weniger Stunden entscheiden, ob das für mich machbar ist oder nicht. Einige Telefonate später habe ich ihnen dann zugesagt“, erinnert sich Brachner.

Einfach war das Ganze aber nicht gerade. Aufgrund der Übersiedelung aus Amerika hatte er quasi kein Equipment mehr und auch kein Trainingsteam und musste alles innerhalb kürzester Zeit selbst organisieren. Das Konditionstraining absolvierte Brachner meistens am frühen Morgen zwischen 5 und 7 Uhr, die Organisation erfolgte nach getaner Arbeit am Abend und das Skitraining an den Wochenenden.

„Weil ich während der Vorbereitung meinen Beruf nicht vernachlässigen wollte, war es für mich ein extrem lehrreiches Projekt, alle Aspekte des Trainings auf das Wesentlichste herunterzubrechen und so effizient wie möglich zu gestalten“, schildert Brachner die besondere Herausforderung.

„Ich kann völlig ohne Druck drauflosfahren und was rauskommt, kommt raus.“ Patrick Brachner hat sich für seine zweite Olympia-Teilnahme kein konkrete Ziel gesetzt

Parallel zur sportlichen Vorbereitung startete der Kematner noch mit der karitativen Organisation United Aid For Azerbaijan (UAFA) ein Projekt, um einerseits deren vorbildliche Arbeit mehr ins Rampenlicht zu rücken und andererseits, durch Versteigerung seiner Ausrüstung sowie einzelner Stücke vieler anderer Athleten, Geld für deren Projekte zu sammeln. Die Auktion startete übrigens am 13. Februar (www.32auctions.com/uafa).

Obwohl Patrick Brachner für Riesenslalom und Slalom qualifiziert wäre, wird er sich rein auf den Slalom konzentrieren, der am Donnerstag stattfinden wird. Und das unter schwierigen Bedingungen: Zusätzlich zu den extrem kalten Temperaturen in Korea kämpfte der Ybbstaler in den Tagen nach der Eröffnungsfeier nämlich mit einem grippalen Infekt. Konkrete Ziele für seinen Olympia-Auftritt hat sich der Ybbstaler nicht gesetzt. „Ein Traum wäre eine Qualifikation für die Top 30, aber aufgrund der Vorgeschichte kann ich völlig ohne Druck drauflosfahren und was rauskommt, kommt raus.“