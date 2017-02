Drei Jahre lang fuhr Astrid Gaßner für das UCI Team Vitalogic Astrokalb, das einzige österreichische UCI Frauenteam. Dieses gibt es 2017 wegen fehlender finanzieller Mittel nicht mehr. Daher ging die 21-jährige Waidhofnerin auf Teamsuche und wurde in Amerika fündig.

Die unerwartete E-Mail trudelte im Jänner in Gaßners Posteingang ein. „Das US-amerikanische Profiteam Colavita/Bianchi hat mir ein vielversprechendes Angebot gemacht. Für mich war sofort klar, dass ich so eine Chance ergreifen muss, wenn ich mich im Radsport professionell weiterentwickeln möchte“, schildert die Ybbstalerin.

Einer Profi-Radkarriere stand aber noch eines im Weg: das Finanzstudium an der FH Steyr. Dank Unterstützung ihres Studiengangleiters Heimo Losbichler ist nun aber auch hier alles unter Dach und Fach. „Ich kann Leistungssport und Studium kombinieren“, ist Gaßners Freude groß.

Sie unterschrieb bei Colavita/ Bianchi einen Einjahresvertrag und begann damit mehr oder weniger einen neuen Lebensabschnitt mit vielen neuen Herausforderungen. Schon die erste Saisonhälfte bringt einiges mit sich.

„Ich werde Mitte Februar mit der gesamten Mannschaft für ein Monat nach Belgien ziehen, um dort bei den Frühjahrsklassikern an den Start zu gehen. Da werde ich auch erstmals alle kennenlernen“, erklärt die Waidhofnerin. Insgesamt neun Fahrerinnen – vier aus den USA, zwei Australierinnen, eine Kanadierin, eine Britin und mit Gaßner eine Österreicherin – bilden das Colavita/Bianchi-Team.

Nach dem Monat in Belgien kehrt Gaßner für drei Wochen zurück an die FH, ehe es für knapp zwei Monate nach Amerika geht, wo es den zweiten Rennblock mit dem Team zu absolvieren gilt. „Für die Staatsmeisterschaft und etliche Klausuren, die auf mich warten werden, komme ich im Juni wieder zurück nach Österreich“, so der Zeitplan.

Wie die zweite Saisonhälfte aussehen wird, hängt von den Ergebnissen im Frühjahr ab. „Ich bin sehr gespannt, was mich alles erwarten wird und hoffe auf eine unfallfreie Saison. Meine Motivation ist jedenfalls unfassbar groß, die Ziele sind hochgesteckt und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“, kann Gaßner den Saisonstart kaum erwarten.