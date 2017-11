Nach einer einjährigen Turnierpause und einem Tanzpartnerinnenwechsel ist der Waidhofner David Schimbäck zurück im Turniergeschehen. Mit Anna-Carina Adam aus Mellach in der Steiermark feierte der Ybbstaler gleich von Beginn der Turniersaison an beachtliche Erfolge.

Sein Debüt gab das niederösterreichisch-steirische Duo bei der niederösterreichischen Landesmeisterschaft in Breitenfurt. Schimbäck/Adam qualifizierten sich direkt für das Finale und tanzten als Vierte nur knapp am Podest vorbei. Zwei Wochen später stand dann die steirische Landesmeisterschaft in Voitsberg am Turnierkalender, die die beiden souverän für sich entschieden.

Dieser Erfolg gab viel Selbstvertrauen für das wichtigste nationale Turnier, die Staatsmeisterschaft. David Schimbäck und Anna-Carina Adam belegten dabei Platz acht von 17 Teilnehmern und verpassten somit den Einzug ins Finale der A-Klasse.

Ernüchterung bei der Staatsmeisterschaft

„Dieses Ergebnis spiegelt leider nicht unser tänzerisches Können wider. Wir und unsere Trainer sind mit der gezeigten Leistung durchaus zufrieden. Gefühlsmäßig haben wir unsere Trainingsleistung wesentlich besser umsetzen können als bei den letzten beiden Turnieren. Da aber der Tanzsport subjektiv bewertet wird, können diese Ergebnisse durchaus immer wieder passieren. Wir sehen das als Ansporn, stärker an unserer Qualität zu arbeiten, um auch die restlichen Wertungsrichter von uns zu überzeugen“, erklärte das Tanzpaar nach dem Semifinale.

Das Trainerteam rund um den fünffachen Staatsmeister und Mitteleuropameister Roman Mayer gab nach dem ernüchternden Ergebnis sein Bestes, um das Duo auf das erste internationale Turnier, die Austrian Open Championships in Schwechat, vorzubereiten. Bei der Wiener Walzer-Konkurrenz belegten Schimbäck und Adam Rang 12 von 128 Teilnehmern und sicherten sich damit den heiß begehrten Angelo-Volpe-Nachwuchspokal.

Mit diesem großartigen Ergebnis in der Tasche starteten sie tags darauf beim World Open, bei dem der Weltmeister aus Russland und viele Paare aus den Top 50 der Weltrangliste auf der Starterliste standen.

Schimbäck/Adam überraschten mit dem starken 52. Platz und tanzten nur knapp an der zweiten Runde vorbei. „Dieses Ergebnis hätten wir uns nach erst neunmonatigem gemeinsamen Training bei Weitem nicht erwartet. Das zeigt uns, dass wir international am richtigen Weg sind und dass unser Tanzen bei den internationalen Wertungsrichtern gut ankommt“, betonte David Schimbäck.

Abgeschlossen wird die Turniersaison am ersten Adventwochenende mit einem Turnier in Maribor.