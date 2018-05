WAIDHOFEN - DORNBIRN 3:6.

Mit Dornbirn trafen die Ybbstaler in der ersten Partie gleich auf eines der stärkeren Teams der Liga, gegen das der Sieg erwartungsgemäß außer Reichweite war.

Einen perfekten Einstand feierte – trotz der Niederlage der Mannschaft – Neuzugang Patrick Ofner. Er präsentierte sich als die erhoffte Verstärkung und gewann sein Einzel mit einer starken Vorstellung souverän. Einen verdienten Sieg feierte auch Tobias Obenaus. Mehr als diese zwei Siege ließen die Gäste im Einzel aber nicht mehr zu.

Nach einer kurzen Regenunterbrechung setzte sich die Überlegenheit der Gäste dann auch in den Doppeln fort. Zwei Partien gingen in zwei Sätzen verloren, eine in zwei Sätzen an Waidhofen. Für diesen Triumph sorgten mit Patrick Ofner und Tobias Obenaus jene zwei Spieler, die bereits im Einzel gepunktet hatten.

KOPPL - WAIDHOFEN 3:6.

Die Waidhofner hatten damit gerechnet, dass das Team aus Koppl einer der leichteren Gegner der Liga sein würde. Dies sollte sich bewahrheiten. Um auf Nummer sicher zu gehen, setzten die Ybbstaler diesmal mit Danylo Kalenichenko auch auf die Dienste eines Legionärs. „Wir wollten einen Sieg. Darum haben wir ihn eingesetzt“, erklärte Mannschaftsführer Lukas Sieghartsleitner.

Und der Ukrainer machte seine Sache gut. Er steuerte zwei Punkte zum Waidhofner Sieg bei. Nicht ganz so gut verlief die Begegnung für Tobias Obenaus. „Er hat sich im Einzel zu Beginn des zweiten Satzes das Kreuz beleidigt und war nicht mehr fit“, betonte Sieghartsleitner, der sein Einzel ebenfalls verlor. Gemeinsam mussten sie auch im Doppel eine Niederlage hinnehmen.