1.031 Starter sorgten am Samstagnachmittag dafür, dass der Waidhofner Stadtlauf seinem Ruf als größte Laufveranstaltung der Region wieder gerecht wurde. Für das Glanzlicht des Tages sorgte aber nur einer: Seriensieger Klaus Vogl. Der Amstettner gewann als erster männlicher Athlet zum vierten Mal in Folge. Und das in überlegener Manier.

Seinen Sieg im Vorjahr musste sich Vogl gegen starke Konkurrenz hart erarbeiten, heuer war er beim Kampf um eine erneute Topzeit gänzlich auf sich alleine gestellt. Zumindest ab der zweiten Runde, denn zu Beginn sorgte noch Staffelläufer Christoph Pölzgutter für ein enormes Tempo und eine Kilometerzeit von weniger als drei Minuten. Die erste von vier 1.525 Meter langen Runden absolvierte Klaus Vogl in 4:34 Minuten.

Laufen macht Spaß. Vorjahressiegerin Victoria Schenk war wegen Achillessehnenproblemen nicht fit genug für den Hauptlauf, sorgte aber als Bremserin bei den Kinderläufen für das optimale Tempo. Foto: Vogl | Vogl

„Es war klar, dass ich das Tempo nicht durchlaufen kann. Das geht maximal zwei bis zweieinhalb Runden“, betonte der Amstettner, der nach der ersten Runde ein wenig Tempo herausnahm. Im Ziel fehlten ihm auf seine Siegerzeit des Vorjahres lediglich sechs Sekunden.

Dass er mit diesem Sieg den ehemaligen Berglauf-Weltmeister Helmut Schmuck als Rekordhalter in Waidhofen ablöste – Schmuck gewann insgesamt sieben Mal, aber nur drei Mal in Serie – bedeutete dem 29-Jährigen nicht allzu viel.

„Ich bin natürlich sehr glücklich damit, aber ich würde lieber so schnell laufen wie Helmut Schmuck, dafür weniger oft gewinnen. Das wäre eigentlich fast besser“, stellte Vogl klar. Der Euratsfelder Daniel Punz sicherte sich hinter dem neuen Rekordsieger Platz zwei. Das Waidhofner Duell um Platz drei entschied Franz Rein-gruber vor Rene Vojtek für sich.

Eine erfolgreiche Titelverteidigung gab es bei den Damen nicht. Vorjahressiegerin Victoria Schenk (Sportunion Waidhofen) kämpft nach überstandener Hallux-Operation mit Achillessehnenproblemen am selben Fuß und war daher nur als Tempo-Bremserin bei den Kinderläufen im Einsatz. Somit war der Weg frei für Schenks Vereinskollegin Julia Mühlbachler.

„Ich bin einfach gelaufen, was gegangen ist. Wie ich gemerkt habe, dass ich gewinnen kann, hat mich das noch viel mehr motiviert, Gas zu geben“, erklärte die Siegerin, die mit eineinhalb Minuten Vorsprung auf Edith Brandl (LC Neufurth) über die Ziellinie lief. Platz drei ging mit einer weiteren Minute Rückstand an Claudia Spindelberger.